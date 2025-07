Ermanno Gorrieri, l’eredità: "Basta ingiustizia sociale"

‘Parti uguali fra disuguali - l’eredità del pensiero di Ermanno Gorrieri’ è il titolo del docufilm realizzato dal figlio Claudio Gorrieri insieme al regista Mario Piredda, che sarà presentato lunedì alle 21 a Palazzo Europa, in via Emilia Ovest. Intervengono monsignor Erio Castellucci e il sindaco Massimo Mezzetti (iniziativa visibile in streaming). Il documentario racconta – attraverso la testimonianza di ex uomini delle istituzioni, economisti, docenti e giornalisti – il pensiero pionieristico di Gorrieri sulla disuguaglianza sociale. Viene rievocata la diffusione dei libri ‘la giungla retributiva’ e soprattutto ‘Parti uguali, tra disuguali’, titolo mutuato da una frase di don Milani e pubblicato nel 2002: ebbe un notevole successo editoriale contribuendo a diffondere concetti che nel dibattito pubblico erano spariti. Gorrieri negli anni ‘80 ricoprì la carica di ministro e fu tra i promotori della commissione Povertà, che getto un’ombra sul fulgore con cui l’Italia solitamente si auto-rappresentava sui media e nelle sedi istituzionali.

"I poveri in Italia non erano solo quelli che facevano la fila alle mense sociali", osserva l’economista Chiara Saraceno ricordando i tempi di Bettino Craxi presidente del Consiglio. Era un decennio in cui, a chi poneva il dramma della piaga della povertà In Italia, si rispondeva che "i ristoranti e i cinema erano pieni". Gorrieri è stato il padre di provvedimenti come il reddito minimo e l’assegno unico familiare: lui ne parlò agli inizi del 2000, sono stati recepiti solo dopo molti anni.

"A dieci anni dalla sua scomparsa, fine dicembre 2004 – ricorda Claudio Gorrieri – realizzai, insieme a mia nipote Giulia Bondi, un documentario sulla sua biografia, questo invece riguarda il contenuto del suo pensiero e si sofferma sul libro pubblicato due anni prima della morte". Ermanno quando lo scrisse era "amareggiato" perché a sinistra era sparita l’idea di uguaglianza a fronte di un individualismo sempre più egemonico. "Il nodo del suo pensiero – ricorda Claudio – è la messa in discussione dell’idea di uguaglianza delle opportunità di partenza. Non è vero che tutti partiamo dallo stesso livello: la situazione familiare, l’ambiente in cui viviamo condizionano la riuscita o meno del nostro percorso di vita". Come riequilibrare? "Non certo attraverso il ‘capitalismo caritatevole’, della mancia, dell’elemosina, che è stato sempre dominante. Né si poteva agire sulle tasse: improponibile anche a sinistra, per ovvi motivi elettorali". Ermanno ebbe l’intuizione di intervenire sulla distribuzione dei servizi dello Stato sociale, individuando l’Isee come strumento di equità. "Fu ed è ancora oggi un modo per selezionare i destinatari dei servizi non solo in base al reddito, ma anche ad altri parametri: il numero di figli, le proprietà immobiliari, e i beni del nucleo famigliare. Ciascuno doveva contribuire in base alle possibilità reali che aveva così da garantire a tutti una soglia almeno minima di vita dignitosa".