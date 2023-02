Ermes, Cesare, il Fantino, la Bianca Quelle insegne più forti del tempo

di Luca Bonacini Nei giorni scorsi ha riaperto Ermes. C’era attesa nei modenesi che non hanno mai nascosto un affetto sincero per quell’oste burbero e vero, scomparso lo scorso giugno dopo quasi sessant’anni di onorato servizio. Il nuovo corso suona come un vero e proprio tributo all’oste degli osti: chi non è stato almeno una volta seduto su quelle panche, ben sapendo che pranzare voleva dire sottostare alle sue regole, al suo ‘luneri’, che ne sanciva l’umore? ’Come sarà l’oste oggi? Buono, in céra, matto, mosso, variabile, manesco, an sò menga (non lo so mica), sclerotico’. Quel modo di porsi esprimeva tutto il suo essere, di pari passo con il menu del giorno cucinato con mestiere dalla moglie Bruna, senza che alcuno potesse apportare variazioni di sorta. Inizia sotto i migliori auspici l’avventura imprenditoriale del nuovo gestore Alessandro Dolcini, un modenese trentenne già proprietario della Salumeria dei Cardinali, che da cliente ha vissuto i fasti di Ermes Rinaldi e conosce bene l’atmosfera che si respirava a casa della colonna dell’ospitalità geminiana. Ermes riapre e si rinnova ma con ragionata prudenza: apertura solo a mezzogiorno, sedie e non panche, consentita la prenotazione, piccole innovazioni che potranno aiutare a entrare a regime, stiamo...