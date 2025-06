"Ero in attesa di incassare, avrei pagato il conto"

"Mi occupo di commerciale dal 2020: io giro per lavoro e non vado nelle spa con le piscine, come dicono: io viaggio per affari ed ero a Castelvetro per lavoro. Sono un agente plurimandatario: ho tante esclusive. Sono stato fermato lunedì e il mio check out era domenica – dico solo questo. Faccio i complimenti alla struttura: il personale è stato gentilissimo ma anche io sono gentile ed educato". Ha spiegato che avrebbe pagato: era in attesa di ricevere soldi. Ha affermato che no, non è il ‘tipo’ che si approfitta delle situazioni. La procura, però, ha chiesto una condanna a due anni di carcere e mille euro di multa. Il giudice, alla fine, ha deciso per una condanna a un anno e due mesi e duecento euro di multa. Ad essere giudicato con rito abbreviato ieri in tribunale a Modena il noto truffatore di hotel. Parliamo del 48enne arrestato dai carabinieri lo scorso nove giugno dopo che, da giorni, alloggiava in un noto hotel di Castelvetro senza pagare nulla di ciò che consumava. L’uomo ha collezionato sessanta denunce per lo stesso reato: per tutti è ormai il ‘mago’ dei soggiorni grauiti. F.R,, le sue iniziali, a Castelvetro soggiornava in una delle suite più lussuose suite dell’albergo e a segnalare la situazione ai carabinieri era stata proprio la titolare. L’uomo, infatti, oltre a prolungare più volte il soggiorno, aveva preteso sistemazioni di alto livello, consumando quotidianamente i prodotti del frigobar, senza mai pagare nulla.