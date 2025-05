’Eroi in Azione’, cultura della sicurezza con i vigili del fuoco

Vivere un pomeriggio da eroe è l’invito che la Polisportiva San Faustino di Modena ha rivolto alla città proponendo un evento per grandi e piccini che si inserisce in una programmazione più ampia dedicata al suo Centesimo Anniversario. Sabato si è tenuto ‘Eroi in Azione’ al Bonvi Parken di Modena: i volontari della Polisportiva, delle Guardie ecologiche di Legambiente e della Cooperativa sociale l’Angolo, si sono dedicati alla pulizia del parco in collaborazione con i cittadini. Nel pomeriggio invece, gli Amici dei vigili del fuoco Volontari di Mirandola ODV, hanno proposto un percorso ludico-motorio aperto a bambine e bambini (5-12 anni) che immedesimandosi nei panni dei pompieri hanno impartato la cultura della sicurezza. Erano presenti anche la polizia di Stato, la polizia municipale e Croce blu Modena, che hanno animato il Bonvi con le loro autovetture permettendo ai giovani partecipanti di conoscere da vicino i veri eroi della nostra comunità.