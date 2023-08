Eros Camatti dice addio alla Lega a Pavullo: "Idee differenti"

Eros Camatti, consigliere comunale e storico militante del Carroccio pavullese, ha rassegnato ieri le dimissioni dal partito e ufficializzato l’uscita dal gruppo consiliare della Lega. Rimarrà tuttavia in consiglio comunale, sebbene dentro ad un nuovo gruppo civico da lui fondato. "La mia è stata una decisione sofferta ma doverosa - spiega Camatti -: dopo venti anni di militanza nello stesso partito, non condivido le recenti scelte dei dirigenti locali e provinciali della Lega che hanno portato ad un appoggio di fatto all’amministrazione Venturelli con l’entrata in Giunta di uno storico militante come Massimo Vallicelli (assessore al Verde, ndr). Appoggio palese che si tenta ancora di nascondere e che considero come un tradimento verso gli elettori che mi hanno dato fiducia. Non smetterò però di fare il mio dovere di consigliere comunale e, anzi, rimarrò il capogruppo di un nuovo raggruppamento civico che ho voluto chiamare ‘Nuèter - Al Lavoro per Pavullo’, che sarà un contenitore di idee e persone, soprattutto giovani e provenienti come me dalle frazioni pavullesi".

r.p.