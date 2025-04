"Erosione di libertà e democrazia"

Sugli 80 anni dalla Liberazione Maria Grazia Modena, della lista Modena per Modena, sottolinea l’importanza di provare "a interrogarsi su argomenti attuali, quali, ad esempio, se libertà e democrazia rappresentino ancora oggi dei veri capisaldi della nostra società; se da quei giorni è stata fatta buona guardia ai valori riscoperti da quegli avvenimenti oppure se il passare degli anni qualche tradimento ne ha scolorito la portata".

Abbiamo sempre prestato, chiede Modena, "l’attenzione dovuta affinché libertà e democrazia potessero essere pienamente godute, preservandole da possibili minacce? La risposta è decisamente sì se per minacce si intendono gli attacchi diretti dei totalitarismi, tipo quelli del secolo scorso. Infatti, oggi, nessun italiano può dire di vivere in un regime dove ogni libertà sia annullata".

Se, invece, "confronto quella pienezza di libertà e democrazia che si respirava negli anni Cinquanta a quella di oggi, beh, qualche dubbio mi sorge. Non è che la nostra libertà, quella che respiriamo oggi, anziché libertà piena sia solo libertà di scelta tra marche di prodotti? Quanto la democrazia è ridotta a procedure formali che non intaccano i rapporti di potere economico? Come considerare il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa, la pubblicità, l’industria culturale che sembrano produrre un consenso che appare spontaneo, ma che in realtà serve a perpetuare il sistema esistente? Ho l’impressione che qualcosa, anzi molto, sia andato storto, che i valori di libertà e democrazia, siano stati erosi in modo strisciante e subdolo da un potere che dietro il velo dell’abbondanza e del progresso nasconde un sistema di dominazione sempre più totalizzante".