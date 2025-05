"Errori, l’unico antidoto sono le regole"

"Siamo alla sesta edizione e torniamo come ogni anno a maggio per ragionare di garantismo e quindi giusto processo, confrontandoci con un tema che io credo sia il ‘tema’". Così Guido Sola, presidente del Festival della giustizia penale. L’avvocato Sola infatti ha sottolineato come quest’anno l’evento sia incentrato sul tema della verità e, in particolare, delle verità nella giustizia penale. "Anche quest’anno parleremo di processo mediatico, che è un tema importante: non è un mistero il fatto che il pensiero dell’avvocatura sia spesso negativo a riguardo, dal momento che il processo mediatico rappresenta un eccesso nella parte in cui si tende a dare voce in primis se non esclusivamente al punto di vista dell’accusa". Nel corso di questa edizione si parlerà ancora di errore giudiziario. "Parleremo dell’impossibilità di commettere errori giudiziari, posto che il processo penale è un fatto umano e tutti noi siamo fallibili, inclini all’errore. La bilancia della giustizia è sempre stata ‘sbilanciata’ poiché la giustizia dell’uomo – ha sottolineato – è fallace ed è per questo che è fondamentale il garantismo. Sono le regole del giusto processo penale l’unico antidoto alla possibilità di commettere errori quando si tratta di giudicare un uomo. Questi sono i veri temi della giustizia penale e saranno questi i temi trattati nel festival. A Modena i numeri sono importanti, troppo importanti perchè un sistema pensato per numeri completamente diversi possa essere efficiente: spesso il cittadino dà la colpa a chi amministra la giustizia ma si fa fatica a pensare che le deficienze del processo italiano dipendano solo da chi amministra la giustizia. L’efficienza non può però prevalere sulle garanzie: il rischio è quello di commettere errori e al centro c’è la vita di una persona". L’avvocato Sola ha infine spiegato come la ‘famiglia’ del Festival negli anni sia diventato molto grande. "Si aggiungono due piazze importanti; Mirandola e Formigine - ha concluso il presidente del Festival - questo ci rende orgogliosi perchè siamo convinti che vi sia bisogno di porre il problema".

v.r.