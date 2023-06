Ert, abbonamenti ’al buio’ e c’è Nanni Moretti

di Stefano Marchetti

"NuovoCieloNuovaTerra": echeggia un versetto di ’Antonio e Cleopatra’ di Shakespeare (ma anche dell’Apocalisse di San Giovanni) il motto che Emilia Romagna Teatro ha scelto per la nuova stagione 2023 - 24 nel suo circuito di sale, dallo Storchi di Modena all’Arena del Sole di Bologna, dal Fabbri di Vignola al Dadà di Castelfranco. In questi giorni vari teatri stanno annunciando i loro cartelloni, ma Ert ha scelto una strada diversa: a fine giugno saranno diffuse alcune anticipazioni, ma la presentazione completa degli spettacoli della stagione avverrà soltanto agli inizi di settembre. Nel frattempo, Ert ha avviato un’anteprima della campagna abbonamenti con una formula ‘al buio’: gli appassionati di teatro possono acquistare una card per sei ingressi a 84 euro (quindi 16 euro per spettacolo), anziché 130 euro, e sceglieranno poi gli spettacoli quando verranno svelati titoli e date. È un invito a rinnovare la fiducia al teatro e alle sue proposte: chi frequenta lo Storchi, del resto, sa che non resterà deluso.

Anche se il cartellone è ancora ‘top secret’, in realtà Ert ha pubblicato sul suo sito un ghiotto assaggio dei protagonisti. E quindi alcuni titoli si possono già immaginare. Uno su tutti (forse il più atteso) è quello che vedrà Nanni Moretti al debutto nella regia teatrale: nei prossimi mesi, l’autore di celebri film come ’Caro diario’ o ’La stanza del figlio’ porterà sul palcoscenico i ’Diari d’amore’, due atti unici di Natalia Ginzburg, in una coproduzione a cui partecipa anche Ert. Sono testi di intimità domestiche, di conflitti di coppia che hanno lasciato spazio all’indifferenza: storie quotidiane in cui ciascuno può riflettersi. Il debutto è previsto il 9 ottobre al teatro Carignano di Torino, e poi inizierà una lunga tournée che fra le prime tappe vedrà proprio il teatro Storchi di Modena, dall’8 al 12 novembre. Protagonista dello spettacolo sarà Valerio Binasco, direttore artistico del teatro Stabile di Torino e apprezzato regista.

Tra le ‘firme’ della nuova stagione, ritroviamo quella di Pascal Rambert, regista premiato dell’Academie Française, che a Modena ha presentato diversi suoi lavori, fra cui l’adattamento italiano di ’Sorelle’. Valter Malosti, direttore di Ert, nella stagione firmerà appunto un nuovo allestimento di ’Antonio e Cleopatra’ di Shakespeare che interpreterà insieme ad Anna Della Rosa. E poi Stefano Massini con il suo teatro civile e di parola, Franco Branciaroli, un mito del palcoscenico italiano, sempre amatissimo, Sandro Lombardi e Federico Tiezzi, i Kepler 452. Sono annunciati anche Lella Costa e Neri Marcorè, Antonio Rezza e Flavia Mastrella. E Natalino Balasso che nel prossimo autunno, con la Scuola di teatro di Ert, guiderà un percorso (’Testo, corpo, voce’) sul teatro comico di prosa, che a fine anno porterà alla messinscena de ’La macchina comica’.