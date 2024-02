Ert, al via gli omaggi a Pasolini: "Una storia arcaica... ma moderna"

Una storia moderna, con la potenza della tragedia arcaica. Questo è "Porcile" di Pier Paolo Pasolini, nella visione e nella lettura che ce ne offrirà il regista Nanni Garella, con gli attori speciali dell’apprezzatissima compagnia Arte e Salute, nello spettacolo che andrà in scena al Nuovo Teatro delle Passioni per due settimane, da martedì 13 a domenica 25 febbraio. È un’altra delle tappe del progetto "Come devi immaginarmi" che Valter Malosti, direttore di Ert, insieme a Giovanni Agosti ha dedicato al centenario della nascita di Pasolini: in questo contesto, sempre la prossima settimana (sabato 17 e domenica 18) al teatro Storchi vedremo anche "Calderòn".

"Porcile" (che fu un film di Pasolini del 1969) è ambientato in una cittadina della Germania nel 1967. Julian, un giovane cresciuto in una famiglia borghese, avverte su di sé il peso di un’eredità difficile da sopportare, quella del nazismo: anche i suoi genitori hanno collaborato con il regime di Hitler. Si rivela quindi un perfetto eroe tragico: "Julian – sottolinea Garella – assomiglia molto a Pasolini da giovane, per questo infinito amore per la vita nonostante le difficoltà, le persecuzioni, le angherie". Nel suo allestimento, il regista ha quindi voluto proprio riprendere gli schemi e gli stilemi della tragedia arcaica, e sceglie di dare più spazio al coro, che interviene più volte all’interno della vicenda: per questo, Nanni Garella ha chiesto la collaborazione con il collettivo nomade Balletto Civile, e le coreografie di Michela Lucenti, "per costruire un coro che attraverso musica e gesti potesse spezzare la prosaicità asciutta e secca della tragedia".

"Insieme a Nanni Garella e al suo speciale gruppo di attori abbiamo affrontato un grande lavoro sullo spazio - corpo e siamo rimasti sorpresi dalle loro risposte e dal desiderio di potersi raccontare attraverso il corpo", aggiunge Michela Lucenti.

La compagnia Arte e Salute è nata quasi 25 anni fa, nel 2000, in collaborazione con il Dipartimento Salute mentale di Bologna: "Alla base del progetto – viene spiegato – c’è una visione della cura psichiatrica non solo come terapia medica, ma come attenzione costante alla soggettività delle persone, per scoprirne attitudini, talenti e capacità rimaste inespresse". Dal 2007 la compagnia ha collaborato stabilmente con Nuova Scena - Arena del Sole e dal 2014 con Ert, con cui sono state realizzate anche produzioni con tournée internazionali.

