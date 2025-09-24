Ert e le nuove stagioni ’Del guardar lontano’. Lo Storchi apre con uno struggente Orsini

"Del guardar lontano"... Le tre parole che Emilia Romagna Teatro ha scelto come ‘motto’ per la nuova stagione 2025 - 26 sono una dedica al poeta e narratore Giuliano Scabia, ma sono soprattutto una dichiarazione d’intenti: "Guardare lontano indica uno spirito di avventura che illuminerà il nostro operato – sottolinea Elena Di Gioia, da luglio direttrice artistica del Teatro Nazionale –. Ed è anche un impegno verso il futuro, con le artiste, gli artisti e il pubblico". "Sento molto il senso di responsabilità dell’incarico che ho ricevuto, perché conosco Ert da molti anni – osserva Natalia Di Iorio, direttrice generale –. Ert ha sempre avuto la capacità di mantenere un equilibrio perfetto fra innovazione e tradizione. Ert è l’attualizzazione di una storia che continua e si arricchisce da quasi 50 anni".

Cartelloni di novità Ieri all’Arena del Sole di Bologna, Ert ha finalmente svelato i nuovi cartelloni di tutti i suoi teatri (ovviamente in buona parte già ‘disegnati’ dal direttore uscente Valter Malosti) e lo ha fatto come in una festa, riunendo tanti amministratori, artisti che hanno fatto parte del suo percorso, da Vittorio Franceschi a Lodo Guenzi, e protagonisti della sua storia come Pietro Valenti, indimenticato direttore di lungo corso, accolto da un lunghissimo, affettuoso applauso. Soltanto a Modena, fra lo Storchi e le Passioni, da ottobre a maggio saranno in programma 34 spettacoli fra cui otto produzioni e altrettante coproduzioni e 18 ospitalità, con quattro prime assolute e due prime nazionali.

La nuova direzione di Ert ha confermato i sodalizi artistici con Pippo Delbono (che comporrà anche un progetto speciale) e con Kepler - 452 (che presenterà anche allo Storchi ’A place of safety - Viaggio nel Mediterraneo centrale’, in collaborazione con Sea Watch ed Emergency) e ha annunciato la volontà di accompagnare artisti e artiste nel loro percorso, "facendoli sentire a casa", dice Natalia Di Iorio: Roberto Latini, per esempio, inaugurerà il nuovo anno della Scuola di teatro Gazzerro con il corso ’Poesia della scena’, così come Davide Iodice (che alle Passioni presenterà il suo ’Pinocchio che cos’è una persona?’, premio speciale Ubu), Luisa Ferlazzo Natoli, Danio Manfredini. Giorgina Pi, Fanny & Alexander.

MODENA Sarà Umberto Orsini a inaugurare la nuova stagione del teatro Storchi, dal 23 al 26 ottobre, con lo struggente (e per molti versi autobiografico) ’Prima del temporale’, con la regia di Massimo Popolizio che poi in gennaio porterà in scena ’Ritorno a casa’ di Harold Pinter. Fra gli altri vedremo ’Il mostro di Belinda’, originale versione di Chiara Guidi / Societas della celebre fiaba ’La bella e la bestia’, ’Castelli di rabbia’, regia di Valter Malosti dal romanzo di Alessandro Baricco, Alessandro Bergonzoni con ’Arrivano i dunque’ e a febbraio ’Amadeus’ di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, un dramma sul talento che riesce a superare ogni confine, poi a marzo Laura Marinoni in ’Improvvisamente l’estate scorsa’ di Tennessee Williams e ’Gaber - Mi fa male il mondo’, l’omaggio al Signor G di Neri Marcorè, e per chiudere la stagione Sandro Lombardi nel ’Casanova’ diretto da Fabio Condemi. Le Passioni accoglieranno anche anche la prima assoluta di ’Crave’ di Sarah Kane nella versione di Leda Kreider e ’Il principe Mezzanotte’ di Alessandro Serra.

CASTELFRANCO Comicità, riflessione e improvvisazione si uniscono nella ’Stand up classic’ di Paolo Rossi che il 6 novembre aprirà la stagione del teatro Dadà. Nel cartellone anche un’insolita ma fedele versione di ’Natale in casa Cupiello’ di Eduardo De Filippo, con Luca Saccoia, e a febbraio la satira sociale de ’Il malato immaginario’ di Molière diretta da Andrea Chiodi con Tindaro Granata e Lucia Lavia. E a chiudere la stagione ’Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi’ di Paolo Nori e Nicola Borghesi.

VIGNOLA L’amatissimo Lino Guanciale sarà il protagonista della riapertura del teatro Fabbri, il 12 novembre, con "Er corvaccio e li morti" , una Spoon River romanesca, poi il 16 novembre Fabiana Iacozzilli proporrà la poesia visionaria de "Il grande vuoto". A febbraio "Carnage", commedia tagliente di Yasmina Reza diretta da Antonio Zavatteri, e a marzo un altro classico di Eduardo, "Ditegli sempre di sì" con un cast di giovani interpreti. I cartelloni completi sul sito www.emiliaromagnateatro.com