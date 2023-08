Ert, il premio Enriquez a Malosti "Il suo teatro luogo sempre aperto"

di Maria Silvia Cabri

Si svolgerà domani sera, al Teatro Cortesi di Sirolo, alle 21, la serata ufficiale di consegna dei riconoscimenti 2023 della diciannovesima edizione del Premio Franco Enriquez (Teatro, Cinema, Musica, Arte, Letteratura e Comunicazione di impegno sociale e civile) che quest’anno presenta il motto ‘Per una poesia del teatro e un teatro della poesia’.

Nell’attuale edizione, per la categoria Teatri e luoghi di spettacolo Sezione Direzione artistica, il riconoscimento verrà assegnato a Valter Malosti per la direzione di Emilia Romagna Teatro Ert Teatro Nazionale, di cui fanno anche diversi teatri della nostra provincia tra cui lo ’Storchi’ di Modena.

"Il teatro di Valter Malosti – si legge nella motivazione del premio – parte dall’idea condivisa di riuscire a lasciare i teatri sempre aperti, intendendoli non soltanto come il luogo del rito serale, borghese, ma luoghi sempre vivi, in cui gli spettatori si possano mescolare agli artisti, pensiero vicino a quello di Leo de Berardinis. Per Malosti preparare il cartellone di una stagione è come preparare una drammaturgia, c’è bisogno di una grande varietà di proposte, e di una totale abnegazione per attuarla, perché è molto importante che uno spazio pubblico sia un luogo dove emerga la ricchezza delle differenze, dove non si presenti un pensiero unico ma la pluralità e la contaminazione delle idee, dove trovi spazio la poesia e l’oralità".

Una filosofia, si legge ancora nella motivazione del premio che verrà consegnato a Valter Malosti, "che ci ricorda da vicino quella di Enriquez alla direzione del teatro di Torino e di Roma, una grande apertura a tutti i linguaggi, immergendosi in prima persona nella materia teatro con il gusto del rischio a favore di una crescita della comunicazione, a questo proposito vogliamo elogiare l’operato di Malosti che non rinuncia al suo essere attore e regista. Guardando ai diversi teatri di Emiglia Romagna Teatro e alle loro proposte crediamo che Malosti abbia confermato a ciascuno di loro un’anima identificativa che li rende unici", sancisce la diciannovesima del Premio Franco Enriquez.