Ert, la successione . Fumata nera del Cda: ipotesi doppia direzione

Non è una buona notizia. Emilia Romagna Teatro figura all’ultimo posto, rispetto alla qualità artistica del progetto triennale presentato, nella classifica dei Teatri Nazionali italiani. Meglio della nostra Fondazione si sono comportati gli altri cinque. E’ la valutazione della commissione ministeriale resa nota l’altra sera, una commissione dalla quale, al momento di questa analisi, già si erano dimessi i tre membri di minoranza Grassi, Pastore e Cassani in aperta polemica sulle precedenti scelte e in particolare sull’ormai noto caso Stefano Massini-Teatro La Pergola, per il quale stamane dovrebbe esserci un faccia faccia fra il drammaturgo e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. A Ert sono stati attribuiti 26 punti (ne aveva 30) in una sezione in cui è lo Stabile di Torino a farla da padrone con 32 punti. Dietro la Fondazione Teatro di Roma (29,5), lo Stabile di Napoli (29), lo Stabile del Veneto (28,5) e lo Stabile di Genova (26,5). Uno scivolone inatteso provocato dai nuovi criteri introdotti, da una precisa volontà politica o da un’attenta valutazione dei dati? Da quel che trapela, la presidenza di Ert non intende fare al momento alcun commento in attesa della valutazione complessiva che non potrà prescindere dalle attività svolte. Solo allora si capirà la posizione di Ert all’interno del proprio cluster nonché se e in che misura la scure economica si abbatterà sulla fondazione regionale. Nel precedente cluster Emilia Romagna Teatro aveva ottenuto un punteggio di 91,43 contro l’88,83 dello Stabile di Torino. Difficilmente sarà ancora così.

Di certo questi 26 punti nei giorni infuocati legati al declassamento del festival di Santarcangelo (oggi si terrà nella cittadina del festival una conferenza stampa sull’argomento) non contribuiscono a mitigare le polemiche. Alcune scelte della commissione ministeriale a livello regionale tendono anzi ad alzare il livello di conflitto politico. Una per tutte la valutazione del Teatro Due di Parma ma non solo.

Per Ert questi sono giorni delicati. Alle questioni politiche ed economiche si aggiunge infatti il tema della nuova direzione. Lunedì mattina il cda della fondazione avrebbe dovuto deliberare il nuovo incarico dopo i colloqui con i sei candidati rimasti in lizza dall’ampia selezione dei mesi precedenti. Non c’è stata unanimità, alcune posizioni si sono mostrate ferree e si è reso necessario un aggiornamento dei lavori. Al momento l’ipotesi più probabile pare essere una diarchia femminile (Elena di Gioia e Natalia di Iorio?) ma le prossime ore saranno cruciali per dirimere la situazione. Chiunque arrivi alla guida dei cinque teatri regionali (Arena di Bologna, Storchi di Modena, Bonci di Cesena, Fabbri di Vignola e Dadà di Castelfranco) si ritroverà comunque la prossima stagione già programmata dal direttore uscente Valter Malosti. Per vedere il nuovo segno bisognerà aspettare un anno. E il nuovo segno dovrà fare i conti con le ridotte disponibilità economiche.

red cro