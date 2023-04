Ert nell’Olimpo del teatro Il ministero della Cultura: "Al top per qualità e quantità"

Ert è nell’Olimpo del teatro italiano. Il nostro teatro nazionale, con le radici saldamente piantate sotto la Ghirlandina, oltre agli applausi del pubblico ora si prende anche un’ovazione del ministero della Cultura. Che arriva, possiamo dirlo, nel modo più gradito: parliamo di risorse per mettere in scena spettacoli e continuare a fare, nel migliore dei modi, il proprio lavoro.

Il ministero della Cultura, infatti, ha riconosciuto a Ert Emilia-Romagna Teatro Fondazione il ruolo di primo teatro nazionale per dimensione d’impresa e per punteggio qualitativo e quantitativo, assegnando un contributo nei termini massimi di quanto consentito. Il riconoscimento arriva con la pubblicazione dei contributi Fus per il 2022, sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dell’attività svolta. "Si tratta di un risultato storico – commenta il presidente Giuliano Barbolini – che riconosce il posizionamento di Ert come eccellenza nel sistema italiano dei teatri pubblici, frutto dell’attenzione dei soci (Regione Emilia-Romagna, Comuni di Modena, Bologna, Cesena, Castelfranco Emilia e Vignola, Fondazione di Modena, Bper Banca), dei partner (Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Gruppo Unipol, Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0, Fondazione Banco S.Geminiano e S.Prospero, Automobili Lamborghini, Assicoop Modena & Ferrara, Assicoop Bologna Metropolitana, Coldiretti Emilia Romagna), dell’impegno del Cda, della coraggiosa progettualità del direttore Valter Malosti, e – rimarca Barbolini – del lavoro appassionato e competente delle lavoratrici e dei lavoratori della squadra di Ert".

Ma in Ert emerge "grande soddisfazione" anche per il punteggio complessivo attribuito, pari a 90 punti su 100, costruito attraverso "un costante rapporto con artisti, regionali, nazionali e internazionali" che hanno condiviso il progetto 2022 e "con i meravigliosi pubblici dei cinque teatri programmati", Storchi di Modena, Arena del Sole e Moline di Bologna, Bonci di Cesena e Fabbri di Vignola.