Ert, stagione al via nel nome di Giovanni Testori. Trittico con Orsini, Malosti, Della Rosa e Lombardi

Drammaturgo, poeta, critico d’arte, Giovanni Testori è stato fra le personalità letterarie più importanti del ‘900, un intellettuale dall’animo profondo, inquieto e complesso. È proprio a lui che, nel centenario della nascita, Ert dedica l’apertura della sua stagione 2023-2024 con un trittico di appuntamenti ‘grandi firme’. Si partirà lunedì prossimo 2 ottobre alle 20.30 al teatro Storchi con la serata speciale che vedrà protagonista il grande Umberto Orsini, in ’Luchino. Visconti secondo Testori’, tratta dal testo (recuperato solo pochi anni fa) che lo scrittore dedicò al regista, un ritratto intimo che si addentra fra le pieghe segrete del suo carattere. Umberto Orsini donerà il suo cachet al teatro di Lugo (Ravenna), colpito dall’alluvione di maggio, e allo stesso modo Ert devolverà l’incasso alla Protezione civile dell’Emilia Romagna. Per assistere allo spettacolo, sono previsti tre tipi di donazione: 10, 15 o 20 euro a biglietto.

Sarà nel segno di Testori anche l’attesa inaugurazione del Nuovo Teatro delle Passioni, che dal 13 al 15 ottobre accoglierà ’Maddalene (Da Giotto a Bacon)’, un progetto di lungo corso firmato da Valter Malosti, direttore di Ert, che lo interpreterà in scena. Un viaggio attraverso tante opere d’arte ispirate dalla figura della Maddalena nelle parole di Testori, con il contrappunto delle musiche originali di Carlo Boccadoro eseguite dal violoncellista Lamberto Curtoni. Il focus sull’autore lombardo sarà suggellato, nella seconda metà di ottobre, sempre al teatro delle Passioni, da ’Erodiàs’ e ’Mater strangosciàs’, due dei tre Lai composti da Testori: come in un simbolico passaggio di consegne, un dono prezioso, Sandro Lombardi, storico attore dei ’Tre Lai’, ne consegna due ad Anna Della Rosa (foto), fra le più interessanti attrici della scena contemporanea, che già ha affrontato ’Cleopatràs’. Lo spettacolo (in prima assoluta) andrà in scena dal 17 al 29 ottobre.

Stefano Marchetti