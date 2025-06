Esami di maturità, oggi si parte. In provincia 5800 studenti si cimentano con la prova di italiano

Per 5.800 studenti modenesi è stata la ‘notte prima degli esami’, quella che difficilmente dimenticheranno nella loro vita. Partono stamattina, infatti, gli esami di maturità dell’anno scolastico 2024/2025 e da tradizione ad attendere alunni e alunne sarà il tema di italiano, la prima delle due prove scritte previste dal ministero dell’Istruzione e del Merito. La campanella suonerà alle 8.30, e i ragazzi e le ragazze avranno massimo sei ore di tempo; domani ci sarà la seconda prova scritta d’indirizzo e a seguire i colloqui orali.

Gli esami coinvolgeranno tutti i sette distretti scolastici modenesi, Modena (oltre 2500 maturandi), Carpi (750), Castelfranco (130), Mirandola (740), Pavullo (270), Sassuolo (870) e Vignola (500 studenti). con circa 5800 studenti in tutto. "E’ un segnale di straordinaria speranza, sapere che da oggi quasi seimila studenti affronteranno una sfida che li preparerà al mondo delle professioni, o a nuove esperienze di studio – commenta Fabio Braglia, presidente della Provincia – e che rappresenta un grande traguardo e un patrimonio di esperienza che definisce l’ossatura della nostra comunità di domani. In un momento storico così complesso, è bello sapere che le nostre comunità proseguono nel lavoro di costruzione di nuovi cittadini di domani, che completano il percorso di studi e si avviano a ‘camminare con le proprie gambe’ nella società. Auguro a tutti di dare il meglio e impegnarsi al massimo – prosegue –. Il nostro compito è garantire le migliori condizioni possibili perché tutti i talenti e le potenzialità trovino una strada concreta in cui potersi esprimere, perché solo con persone pienamente realizzate la nostra comunità può crescere". Nei vari istituti della provincia ogni cosa è pronta. "Ogni anno viviamo con i nostri studenti e studentesse questo momento fondamentale – afferma Cristina Mirabella, dirigente del liceo Sigonio di Modena –. Abbiamo deciso di ripetere l’esperienza che l’anno scorso ha riscosso molto successo: quella degli abbracci. Abbiamo contattato l’associazione che fa il servizio di clown nelle corsie: al loro arrivo a scuola i ragazzi troveranno queste persone che li abbracceranno per dare loro conforto". "Tutto è pronto – prosegue – le commissioni si sono insediate e i ragazzi sono stati accompagnati a questo primo appuntamento importante della loro vita, che rappresenta il salto nel mondo dell’età adulta". Il 99% degli studenti sono stati ammessi alla maturità. Un tema ‘scottante’ è quello dei cellulari: "I ragazzi sono abituati già a lasciarli quotidianamente nelle tasche delle aule, quindi non credo ci saranno problemi particolari". Fermento anche al liceo Fanti di Carpi: "C’è trepidazione – spiega la dirigente Alda Barbi–, l’esame è importante ma abbiamo cercato di tranquillizzarli. Come tradizione, ho mandato a tutti i miei saluti prima degli esami".

Maria Silvia Cabri