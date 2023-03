Escalation di criminalità, il sindaco scrive al prefetto

"In merito all’ultima rapina ho scritto al Prefetto di Modena, dottoressa Alessandra Camporota, per esprimerle la mia preoccupazione per gli episodi di criminalità che si sono verificati recentemente nel nostro territorio.

In meno di una settimana, infatti, si sono registrate quattro rapine a mano armata, che hanno creato un clima di allarme e di paura tra i cittadini. Ho chiesto al Prefetto di convocare con urgenza un Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza, per fare il punto sulla situazione che vive Carpi e per adottare le misure necessarie a contrastare il fenomeno della criminalità e a rassicurare la popolazione".

Il sindaco Alberto Bellelli interviene così dopo l’ennesima rapina: "Sono convinto che solo con una collaborazione stretta tra tutti gli attori coinvolti possiamo garantire la sicurezza pubblica e la qualità della vita nella nostra città.

Come sindaco, mi impegno a fare tutto il possibile per tutelare i diritti e gli interessi dei carpigiani e per mantenere alto il livello di civiltà e di legalità che contraddistingue Carpi". "Questi fatti hanno avuto una vasta eco sui media locali, generando un clima di allarme e di paura tra i cittadini – si legge nella lettera rivolta al Prefetto –. Inoltre, hanno gettato un’ombra negativa sull’immagine della città, facendo apparire inefficace l’azione dell’Amministrazione e delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica".