"Escalation di spaccate, aumentare la sorveglianza"

"Stiamo assistendo ad una escalation continua di spaccate in zona Canalchiaro a cui bisogna rispondere con fermezza e rapidità" dice Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia.

"Abbiamo raccolto in pochi giorni un numero notevole di segnalazioni da parte di residenti e commercianti preoccupati per gli ultimi episodi registrati in particolare in Corso Canalchiaro e in Calle di Luca – continua Negrini – Dopo le auto in sosta spaccate e razziate, per cui ancora non è stata fatta chiarezza su chi siano i responsabili, è di qualche ora fa la notizia della spaccata avvenuta ai danni del ristorante Frigieri di piazza San Francesco. Continua ad aggiornarsi il triste elenco degli esercizi commerciali della zona che hanno subito danni e furti. Il ristorante Frigieri, infatti, si aggiunge alla lista degli esercizi commerciali che hanno registrato danni e furti. Elenco che vede già presente l’erboristeria di Canalchiaro e la gelateria di Calle di luca entrambe spaccate di recente. Su Calle di Luca occorre una riflessione particolare, in quanto, la non presenza di telecamere di videosorveglianza funge strategica per la via di fuga dei malviventi. Abbiamo inoltre registrato, proprio su calle di luca, un aumento di furti ai danni delle biciclette parcheggiate negli androni dei palazzi. La situazione non è migliore in termini di degrado. Su questo tema le segnalazioni che evidenziano l’aumento di sbandati, spesso visibilmente ubriachi, stazionare in modo molesto a ridosso della fontana del Graziosi sita accanto alla chiesa di S.Francesco vanno di pari passo con l’aumento dell’insicurezza a cui va aggiunta la parentesi, non meno importante, del decoro e della preservazione dei monumenti. Un’altra importante problematica è emersa dalle segnalazioni di commercianti e cittadini ovvero la scarsa illuminazione che gioca un ruolo non secondario". Fratelli d’Italia chiede che sia aumentata l’illuminazione sia in Canalchiaro che nelle vie limitrofe e che sia rivisto il sistema di videosorveglianza in modo da garantire un miglior presidio.