Escavatore si ribalta, paura sulla Provinciale

Momenti di paura ma nessun ferito nell’incidente accaduto ieri mattina, sulla strada provinciale per Novi quando un escavatore, scivolato dal rimorchio che lo trasportava, è finito contro due auto parcheggiate a lato della corsia opposta. Erano da poco passate le 11,45 quando la potente trattrice Class Arion 420, dell’azienda di movimento terra Fiorini di Cavezzo condotta dal dipendente D.F., con rimorchio a sei che trasportava un escavatore Fiat Kobelco EX 135, oltrepassato il ponte sul Secchia, ha affrontato la curva a gomito all’altezza di piazza Repubblica. Per motivi in corso d’accertamento l’escavatore è scivolato dal pianale del rimorchio, precipitando sull’asfalto della corsia opposta, arrestandosi dopo aver cozzato sulle due auto in sosta. Immediato l’allarme lanciato da vari automobilisti di passaggio e dai residenti. Sul posto sono arrivati, dopo pochi minuti, due pattuglie della polizia locale dell’Unione e altrettanti mezzi dei vigili del fuoco da San Felice.

Tra le prime a giungere sul posto anche le proprietarie delle vetture investite dalla pala meccanica. Le due donne, F.B. di Concordia proprietaria della Fiat Punto e M.P. possessore della Wolksvagen Passat di Mirandola. " Abbiamo udito, nei nostri uffici, un tonfo che ci ha ricordato il terremoto – ricorda M.P. – sono arrivata e visto, travolta insieme a quella della collega, la mia vettura ".

L’autista della trattrice, sotto choc per quanto accaduto, è stato tranquillizzato dagli agenti dell’Unione che hanno subito messo in sicurezza la zona e regolato il transito. Alle 12,30 circa uno speciale argano dei vigili del fuoco, arrivato da Modena, ha provveduto a raddrizzare la pala meccanica. La circolazione sulla provinciale 8, per consentire il recupero in sicurezza, è stata interdetta per circa due ore. "Tra le cause dell’incidente – ha precisato indicandolo Paolo Fiorini – la rottura del freno collegato alle ruote del rimorchio ". Flavio Viani