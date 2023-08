Esce di strada e precipita per cinque metri

Incidente automobilistico la notte scorsa lungo la strada che da Pievepelago conduce alla frazione di san Michele, con un ‘auto uscita di strada precipitata per 5 metri in un giardino sottostante ma che fortunatamente ha evitato di cadere nel vicino profondo precipizio. Così per una ventenne di S.Annapelago si è trattato solo di alcune ferite e contusioni. Dopo aver accompagnato le amiche a casa, la 20enne stava scendendo a Pieve quando è uscita di strada in una stretta curva sopra località Ville. Pur sradicato, pare che sia stato il guard-rail divelto a rallentare la caduta dell’auto, fermatasi contro un albero di un’area cortiliva sottostante la strada. Erano circa l’una e trenta: sul posto sono subito intervenuti medico e ambulanza del 118 e i Carabinieri e Vigili del Fuoco. L’auto è stata rimossa dai Vigili del Fuoco e dall’autosoccorso Pavullese Covili.

g.p.