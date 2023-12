Esce di strada e si ribalta, muore avvocato

Gli amici, lo sport, il calcio e il diritto. Queste erano le grandi passioni di Federico Scacchetti, l’avvocato 30enne di Carpi, morto ieri mattina all’alba a causa di un tragico incidente stradale avvenuto in via Limidi, a Soliera, in prossimità della rotonda con via Corte e via Croce Lama. Secondo le prime ricostruzioni il giovane era al volante della sua Toyota mentre da Soliera era diretto verso Limidi, e presumibilmente poi verso Carpi. Poco dopo la rotonda con via Corte, nell’affrontare una leggera curva a sinistra, Federico ha perso il controllo della macchina che è finita fuori strada, impattando contro un canale di scolo, il mezzo si è ribaltato su se stesso finendo in una proprietà privata e il giovane è stato sbalzato fuori dal finestrino del lato passeggero, rimanendo a terra. A trovare la macchina e il corpo del ragazzo è stata ieri mattina alle 8 una signora che è passata per la strada, ma l’impatto sarebbe avvenuto intorno alle 4. Quando sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, l’Infortunistica della Polizia locale e i carabinieri, il ragazzo era già morto. Federico aveva trascorso la serata a Modena con dei colleghi praticanti: lui aveva già superato sia l’esame scritto che l’orale per diventare avvocato e gli mancava solo il giuramento innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Da qualche tempo lavorava a Modena, nello studio degli avvocati Beraldi e Vaccari: "Eravamo molto contenti di avere Federico in studio con noi, sempre disponibile e preciso, ma al tempo stesso sempre sorridente e scherzoso. Un collaboratore prezioso, una ‘mosca bianca’, che tenevamo ben stretto a noi per il suo valore". La notizia della morte tragica del ragazzo si è diffusa rapidamente ieri mattina in città: nato a Correggio, Federico da sempre abitava a Carpi con la famiglia e la sorella. Un giovane molto conosciuto e circondato da tantissimi amici che ora lo piangono disperati: "Ci conosciamo da decenni e ancora non riusciamo ad accettare la sua morte. Domenica (domani per chi legge, ndr) avevamo in programma il tradizionale pranzo di Natale della compagnia. E ora siamo qui a piangere per lui: eravamo come una ‘famiglia’". Nel primo pomeriggio e verso sera, ieri, gli amici si sono trovati tutti insieme per consolarsi e ricordare i momenti belli trascorsi con Federico. "Siamo paralizzati, la notizia ci ha brutalmente sconvolti. Federico per anni ha giocato a calcio, negli ultimi tempi con la maglia della Cortilese e aveva anche ricoperto il ruolo di dirigente. Nell’ultimo anno si era dato alla boxe, amava lo sport". Nella mattinata di ieri si è verificato un altro grave incidente a Carpi, in via Giovanni XXIII: tra un’auto e una bicicletta.

La ciclista, una donna di 55 anni di origini moldave, è stata trasferita a Baggiovara con l’elisoccorso: si trova in terapia intensiva con prognosi riservata.

Maria Silvia Cabri