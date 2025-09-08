Esce di strada in curva e finisce con la moto nel fossato, grave 22enne

Brutto incidente stradale sabato sera, intorno alle 20, a Castelfranco Emilia sulla via Emilia Ovest. Un 22enne in sella alla sua moto stava percorrendo il tratto di strada in località Bottega Nuova verso Modena quando, entrando in curva, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito fuori strada precipitando nel fossato a lato della corsia di marcia.

Un testimone ha assistito all’incidente ed ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto si è portato il personale medico del 118 con un’ambulanza e due pattuglie della Polizia Locale di Castelfranco Emilia.

I sanitari del 118 hanno prestato il primo intervento stabilizzando il giovane sul posto poi, viste le condizioni di salute e le numerose fratture riportate nell’impatto, per il motociclista è stato disposto il trasferimento a sirene spiegate all’ospedale di Baggiovara. Qui il 22enne è stato preso in carico dai sanitari del Trauma Center del nosocomio cittadino ed è stato ricoverato per le varie fratture riportate nella caduta. Le sue condizioni, seppur gravi, non destano fortunatamente particolare preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Sulla via Emilia intanto si sono formate lunghe code di auto in entrambi i sensi di marcia. Gli agenti della Polizia locale hanno così disposto il senso unico alternato per permettere ai soccorsi di intervenire e per indagare sulla dinamica che ha provocato l’incidente. Dai primi accertamenti sembra che, nell’incidente, non sia coinvolto altri mezzi.