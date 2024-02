Escono di strada e bloccano il traffico. Multati due camionisti per eccesso di velocità

Bloccato per tutto il pomeriggio di martedì il traffico lungo la strada Statale12 Nord Abetone-Brennero all’altezza della frazione di Tramuschio, con deviazione veicolare dalle 13.30 alle 18.30 dall’intersezione di via Guidalina sino alla via Fila. Il provvedimento di chiusura della importante arteria disposto dalla Polizia Locale di Mirandola si è reso necessario a causa di un sinistro stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato fuoriuscito dalla sede stradale. Fortunatamente nessuno dei conducenti, un autotrasportatore di origini bulgare ed il suo co-conduttore, hanno riportato conseguenze. Gli agenti intervenuti hannoverificato il cronotachigrafo. E’ risultato che entrambi i conducenti avevano palesemente violato i limiti di velocità consentiti e sono quindi incappati in una pesante sanzione amministrativa.