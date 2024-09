Escrementi di topi e carne importata illegalmente: la scoperta in un negozio etnico di Modena

Modena, 8 settembre 2024 – Salsicce e pollame importati dall’estero senza le garanzie di sicurezza alimentare. Bloccata in un deposito 40 quintali di merce, la stessa partita dei prodotti irregolari scoperti in un negozio etnico di Modena. Sequestrati 16 chili di prodotti alimentari, messi in vendita sugli scaffali tra escrementi di topi.

Il sequestro

Durante un’ispezione nel minimarket, i Nas di Parma hanno riscontrato gravi anomalie nella conformità dei prodotti messi in vendita. Il sequestrato ha riguardato prodotti a base di carne, soprattutto salsicce e pollame, per in valore commerciale di circa 150 euro. Questi alimenti risultavano importati dall’estero senza la necessaria notifica all’Uvac (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari) competente per il Modenese. È stato inoltre disposto il fermo dell'intera merce detenuta nel deposito, pari a circa 40 tonnellate.

Escrementi di topi nel negozio

Sono inoltre emerse gravi carenze igienico-sanitarie sia nel locale vendita che nel relativo deposito alimentare. All'interno del deposito sono stati rinvenuti escrementi di roditori, insieme a significative carenze strutturali. È stato inoltre accertato che il deposito era privo della notifica obbligatoria all’Autorità sanitaria.

Le sanzioni

Al legale responsabile dell'attività sono state comminate sanzioni pecuniarie per un totale di 9.452 euro. A causa delle condizioni igieniche rilevate, su richiesta dei carabinieri, è intervenuto il personale dell'Azienda USL locale. Valutate le carenze riscontrate, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di vendita e del deposito alimentare fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie adeguate.