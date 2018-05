Modena, 12 maggio 2018 - I topi hanno probabilmente assistito alla scena: i loro escrementi erano ovunque, in particolare in cucina. A seguito di una segnalazione sono scattati i controlli, ieri mattina, all’interno del ristorante asiatico Matuya, in viale Caduti sul Lavoro.

I militari del Nas hanno effettuato verifiche nei diversi locali della struttura, trovando non solo una scarsa situazione igienico sanitaria, dovuta alla poca pulizia degli ambienti ma, soprattutto, escrementi di ratto ovunque.

Le ‘palline’ sono state trovate non solo nel magazzino degli alimenti, ma pure in cucina e addirittura sul bancone dove le pietanze vengono preparate Per il titolare, un cinese, è scattata la sanzione di duemila euro. Inoltre i Nas hanno notificato al proprietario 33enne la sospensione della licenza, fino a che non dimostrerà agli enti competenti e all’Ausl di avere ripristinato la situazione igienico sanitaria.