Per l’odierna Giornata Mondiale della bicicletta, il Comune di Cavezzo organizza una escursione cicloturistica aperta a tutti, in collaborazione con FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Si partirà oggi alle 17.30, da piazza Martiri, davanti al municipio, e si percorreranno 16 chilometri ad andatura turistica, attraversando il territorio comunale per un pomeriggio all’insegna del benessere, della mobilità sostenibile e della scoperta del paesaggio locale. Durante il tragitto è prevista una sosta con rinfresco presso l’Azienda Agricola Zucchi, che accoglierà i partecipanti offrendo un momento di pausa in un contesto autentico e ospitale. L’iniziativa è pensata per promuovere uno stile di vita attivo, il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, coinvolgendo adulti, giovani e famiglie. Rientro previsto entro le ore 19.30. Info e prenotazioni: 328-8203333 Al. Gr.