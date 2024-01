Escursione nella notte stellata: "Si arriverà al passo delle Radici"

Sabato, dalle 20.45, escursione ‘Notte stellata al passo delle Radici’, a cura dell’associazione La Via dei Monti. "Nelle suggestive faggete – dicono gli organizzatori – che furono parte del grande feudo di Matilde di Canossa, tra il Passo delle Radici e San Geminiano di Piandelagotti, percorreremo gradevoli piste e sentieri forestali, facili e divertenti, nella notte stellata di luna crescente". Occorre munirsi di scarponcini da trekking, zaino tecnico con lacci laterali per appendere eventualmente le ciaspole, torcia frontale. Percorso facile tecnicamente ma da affrontare con scarponcini da trekking in caso d’assenza di neve; con neve: ciaspole, ramponcini da escursionismo e bastoncini, anche a noleggio. Ulteriori informazioni e iscrizioni: Francesco – 348.6938044.