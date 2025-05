Escursione notturna sotto il Cimone

Una gita notturna per scoprire una via Vandelli ‘come non si è mai vista’, è la proposta del gruppo Stray Dogs stasera dalle ore 18 a Casoni di Pievepelago. L’evento è a cura di Luca Fornaciari Nature & Astrophotography e Eli Guerri Gae. Info 351.5315915.

"Ripercorremmo insieme -dicono- uno dei tratti più noti della storica strada al tramonto e attenderemo l’imbrunire, all’ombra del Cimone. Dopo un aperitivo en plein air offerto dalla guida, Luca con la sua attrezzatura racconterà tante curiosità sulle meraviglie della volta celeste sopra di noi. Un magico viaggio nello spazio e nel tempo, fra stelle e passi di pellegrini che si intrecciano".

Escursione adatta anche a famiglie, con bambini abituati a camminare dai 12 anni.