Escursione panoramica in Mountain Bike. Salita fino a Passo Serre

Un’escursione panoramica in mountain bike domenica a Fanano, che potrebbe aprire la strada a nuove opportunità per il territorio. Organizzata da GS La Torre Piumazzo e Asd Folgorati Fanano e Bicimone, la ‘Pignoletto Mtb alta quota’, così si chiama l’iniziativa, è aperta a tutti con mountainbike tradizionali e quelle assistite. Si svolgerà lungo un percorso completamente segnato di 30 chilometri e un dislivello di 1130 metri, lungo sentieri che attraversano boschi. La partenza è fissata alle 8,30 per i tesserati Uisp e altri enti sportivi e dopo quell’ora alla francese. Da Fanano si salirà a Passo Serre, in tratto prevalentemente sterrato con ristoro all’Agriturismo del Cimone La Palazza, da dove si può ammirare una delle vedute più belle del Cimone, per scendere di nuovo a Fanano scegliendo fra due percorsi di differente grado di difficoltà, uno moderato e uno per esperti. Percorso promozionale in loco. Al rientro a Fanano è previsto gnocco fritto con salumi e Pignoletto offerto dalla Cantina Barbieri di Castelfranco Emilia. Le iscrizioni iniziano alle ore 8 presso l’oratorio parrocchiale in Via Abà 6. L’organizzazione precisa che ogni partecipante è responsabile di sé stesso nel rispetto del codice della strada, nel valutare salite e discese impegnative e del proprio stato di salute, e ricorda l’obbligo del casco rigido. Per un gruppetto a piedi è prevista la passeggiata di 13 chilometri Pignoletto Alta quota. Per informazioni: Paolo Micai 340-2139364, Duilio Rocchi 339-8135548, Franco Cristoni 335-8358612.

"Abbiamo dato il via a un circuito, soprattutto quello hard – spiega Paolo Micai, presidente dell’Asd folgorati di Fanano – tabellato in maniera permanente che potrebbe essere il primo di una serie di sentieri per arrivare a un bel bike park".

w. b.