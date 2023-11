Esercenti ’alleati’ per la sicurezza. Prevenzione contro truffe e furti

La Polizia locale di Formigine intraprende una nuova iniziativa di sicurezza partecipata rivolta, in particolare, agli esercenti di attività commerciali e di servizi del territorio nel capoluogo e nelle frazioni. L’assessore alla Sicurezza urbana e alle Attività produttive Corrado Bizzini spiega: "L’attività di ascolto che gli agenti di Polizia Locale hanno riservato in questi mesi, grazie all’Ufficio Mobile, ai residenti delle frazioni viene ora estesa ai titolari delle attività commerciali e di servizi che verranno raggiunti dagli operatori del Comando per raccogliere le loro segnalazioni e richieste".

"I negozi e le attività di servizi in generale sono profondamente radicati nel territorio e possono cogliere segnali e necessità in modo puntuale – commenta la Comandante Susanna Beltrami – Per questa motivazione ci rivolgiamo a loro per creare un canale più diretto, rispetto agli altri percorsi di segnalazione al Comune. Questa collaborazione è per noi preziosa perché rappresenta uno strumento particolarmente efficace per continuare a fare di Formigine e delle sue frazioni luoghi del buon vivere in comunità". Agli esercenti viene lasciato un biglietto da visita con i riferimenti per i contatti diretti e viene chiesta ai titolari collaborazione a diffondere tra i loro clienti le informazioni sullo ’Sportello non da soli’, nato nel 2019 per supportare le vittime di reato. Infine, viene rilasciato materiale utile sulla prevenzione delle truffe, argomento al quale sarà anche dedicata una lezione aperta a tutta la cittadinanza, prevista per il 17 novembre, nel pomeriggio, nella sala consiliare del Castello.