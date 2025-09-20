Esercitazione di soccorso con droni. Sessanta volontari da tutta Italia

L’area dei laghi Curiel di Campogalliano è stata scelta per l’esercitazione nazionale organizzata da Rescue Drones Network (RDN) per simulazioni di operazioni di ricerca in aree complesse, procedure di volo coordinato multi-drone, analisi di dati in tempo reale, e altre che proseguiranno oggi e domani. Un evento formativo di grande rilevanza, patrocinato dal comune di Campogalliano e dalla Consulta provinciale del volontariato per la Protezione Civile di Modena, che vede la partecipazione di oltre 60 volontari provenienti da tutta Italia. Oggi si entra nel vivo con l’inizio delle attività operative, la simulazione di ricerca dispersi in ambienti acquatici e boschivi, la riproduzione di un evento sismico, skyll test e addestramento con drone FPV (First Person View), per concludere domani con debriefing e la consegna degli attestati.

"I droni di ultima generazione – spiega Vincenzo Walter Stella, assessore alla Protezione Civile del comune di Campogalliano – stanno diventando strumenti sempre più indispensabili nella gestione delle emergenze legate anche alla Protezione Civile, grazie alla loro capacità di sorvolare e monitorare aree di difficile accesso e di raccogliere importanti dati in tempo reale. Questa esercitazione, che ha valenza nazionale, oltre a dare prestigio al nostro Comune per il fatto di essere stato prescelto, rappresenta un’ottima opportunità per testare sul campo un’eventuale emergenza che potrebbe realmente verificarsi sul nostro territorio. Esprimo il mio più sentito ringraziamento agli organizzatori dell’evento che, in stretta collaborazione. Anche i cittadini sono caldamente invitati ad assistere alle esercitazioni".