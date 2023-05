Esercizio commerciale cerca due commessi

Il Centro impiego di Castelfranco Emilia ha avviato la ricerca di 2 commessie di vendita per conto di un esercizio commerciale. La ricerca si concentra innanzitutto, in un caso, su un profilo da formare e, nell’altro, su un profilo da inserire con contratto di lavoro di apprendistato e quindi di età compresa tra 18 e 29 anni. I candidatie dovranno possedere il diploma di scuola superiore, una buona conoscenza dei programma Word e Excel e, inoltre, capacità comunicative e gestionali. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo con esperienza, mentre alla persona da formare sarà proposto un contratto di apprendistato. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. E’ preferibile che i candidati siano in possesso di patente B e auto. Le domande degli interessati dovranno pervenire entro il 12052023.