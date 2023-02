Esibì green pass falso, immigrato alla sbarra

Ha raggiunto la stazione ferroviaria per salire a bordo del treno. Essendo un periodo di piena pandemia gli agenti gli hanno chiesto di esibire il green pass. Il giovane, un marocchino, ha a quel punto tirato fuori il telefonino per mostrare agli operatori il certificato in corso di validità. I poliziotti hanno capito subito che quel nome e quella data di nascita non potevano corrispondere all’uomo che avevano davanti ed hanno chiesto per questo allo straniero di esibire anche un documento di identità. Il giovane si è quindi rifiutato di mostrarglielo. Dagli accertamenti è emerso infatti come il greed pass appartenesse ad un amico del marocchino. Il giovane, ieri mattina, è stato rinviato a giudizio per i reati di sostituzione di persona e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al novembre 2021, piena pandemia appunto. Nella circostanza, come noto, era necessario per salire a bordo di mezzi pubblici essere in possesso del certificato verde in corso di validità. Il ragazzo, fermato dalla polfer in Stazione a Modena era stato subito denunciato per aver utilizzato il certificato appartenente ad un’altra persona, ‘appropriandosi’ così della sua identità. Ora lo straniero affronterà il processo.