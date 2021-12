Modena, 7 dicembre 2021 - Davide Fabbri, romagnolo di professione cameriere, da qualche tempo è noto al popolo del web come diacono e cattolico conservatore, nonché esorcista. Oggi era a Modena, in piazza XX settembre, per esorcizzare e "benedire" l’ormai notissimo Babbo Natale col tutù creato da 'Lunati Manufacturing' e collocato dalla associazione del centro storico Modenamoremio al fianco dell’albero di Natale.

Fabbri, Vangelo alla mano, ha lanciato per mezz’ora improperi contro mezzo mondo, dagli organizzatori della scultura alla amministrazione comunale fino alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, definendo tutti "massoni e satanisti". A parte giornalisti e tv erano però pochi i cittadini corsi ad ascoltare il controverso personaggio che in passato era già stato a Modena in una 'crociata' antigay e per offendere l’ex ministro Cecilia Kyenge.