Esperti dell’automotive in cattedra. La Ferrari ’orienta’ gli studenti

Conclusa la prima edizione di ‘Innovation Days Maranello’, giornata di orientamento promossa dall’Istituto IIS Ferrari di Maranello, Uciim Modena-Sassuolo, Viceversa APS con il patrocinio del Comune e il sostegno dell’azienda Idealtetto. L’evento, all’Auditorium Ferrari, ha permesso a oltre 300 studenti di ascoltare professionisti ed esperti sul tema delle competenze necessarie per lavorare nel settore automotive. ‘Innovation Days’ è stato aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Maranello Luigi Zironi e dal dirigente scolastico dell’IIS Ferrari Salvatore Conti mentre Alessandra Borghi, già dirigente scolastica e presidente di Uciim Modena-Sassuolo, ha moderato gli interventi.

"Una giornata importante - ha detto Zironi - che ha consentito ai ragazzi di acquisire gli strumenti di orientamento per la scelta e lo sviluppo di attitudini e capacità. In questo territorio, dove il ‘motore’ è il cuore pulsante, sono fondamentali la passione come la capacità di sviluppare una mentalità orientata all’innovazione e alla creatività".

Particolarmente seguite le testimonianze del pilota Ferrari Edoardo Barbolini, intervenuto da remoto e di Monica Zanetti, prima donna meccanico della Ferrari, ma anche gli interventi degli altri addetti ai lavori: da Alessandro Chiesa, Hr Manager di Ferrari allo psicologo Marco Franchini, fino a Leonardo Guglielminetti, Head di Scuola dei Mestieri Ferrari e Giuseppe Boschini, Fondazione Its Maker. rs.f.