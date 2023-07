Esperti linguistici in Sciopero, Protestano per Adeguamento Retribuzioni e Riconoscimento Professionalità

Collaboratori ed esperti linguistici hanno scioperato venerdì. Una protesta indetta da Flc Cgil e Uil Scuola Rua per rivendicare l’adeguamento delle retribuzioni e il riconoscimento dell’elevato livello di professionalità e l’alta qualità di insegnamento nelle università italiane. I 21 esperti linguistici di Unimore collocati nei diversi dipartimenti dell’ateneo, davanti al rettorato, hanno esposto le loro ragioni. La didattica delle lingue straniere negli atenei italiani compete soprattutto a figure professionali che lo Stato ha inquadrato inizialmente come lettori e, dal 1995 in poi, come Cel, ma che sono in realtà insegnanti universitari di madrelingua. Con l’escamotage dell’inquadramento di collaboratori, sono previste da contratto 18 ore settimanali, ma in realtà un esperto linguistico arriva a svolgere sino a 2426 ore di lezione frontale, oltre a fare esami al pari del professore titolare di cattedra. Un collaboratore linguistico con 23 anni di servizio prende 1.450 euro e in questi anni ha visto raddoppiare le ore in aula.