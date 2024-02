Esplode bombola di gas in giardino. Arredi distrutti e residente ferito

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, in via Attiraglio: una esplosione ha devastato il giardino di una abitazione e un uomo di 47 anni è rimasto ferito.

Erano circa le 14.30 quando è scoppiata una bombola di gas devastando gli arredi e scaraventando a terra il residente, in quel momento presente.

L’onda d’urto, infatti, lo ha ’spinto’ facendolo poi cadere al suolo: nell’impatto ha sbattuto la testa ma, fortunatamente, non è rimasto ferito in modo grave.

Ancora da chiarire le cause esatte dell’accaduto: è possibile che la bombola fosse troppo piena e, per questo, a un certo punto si sia squarciata per la pressione eccessiva. Nelle vicinanze c’erano altre bombole che sono state poi messe in sicurezza e allontanate dai vigili del fuoco subito intervenuti: il rischio era che fossero rimaste danneggiate nell’esplosione e dunque potenzialmente pericolose. Lo scoppio ha devastato gli arredi collocati nella parte pavimentata del giardino scaraventando anche le sedie.

Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. L’esplosione non ha intaccato le palazzine vicine.

