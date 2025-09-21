Esplode il Bancomat . Raid all’ufficio postale

Spray nero spruzzato sulle telecamere prima di entrare in azione e poi, l’esplosione, violentissima, che ha seriamente danneggiato anche la struttura. La banda del bancomat è entrata nuovamente in azione nella nostra provincia, facendo ‘saltare’ nella notte l’ennesimo sportello. Ad essere preso di mira, ancora una volta, la sede delle Poste di via Bartoli, all’incrocio con la Nazionale per Carpi. L’episodio è avvenuto venerdì notte a Lesignana, appunto e pare che a colpire sia stata una banda di professionisti. "Ho sentito il boato pochi minuti dopo le 4 del mattino – afferma un residente – e circa trenta secondi dopo o poco più abbiamo udito un’auto partire a tutta velocità". Sul posto sono subito accorsi gli agenti della volante e la scientifica, in cerca di eventuali tracce lasciate dai balordi. Ancora non è chiaro il bottino: si parla di qualche migliaia d’euro ma, sicuramente, i danni ammontano a molto di più. L’esplosione, fortunatamente, non ha messo ‘fuori gioco’ la sede, come avvenuto nel 2016. Infatti in quell’occasione la banda colpì all’alba, scappando però a mani vuote. Sul posto si era reso necessario l’intervento dei pompieri per permettere ai dipendenti di entrare all’interno delle Poste. Pare che il gruppo di esperti malviventi abbia effettuato colpi in diverse parti del Nord Italia. Colpo fotocopia, infatti, mezz’ora prima a Gattatico, nel Reggiano, Piazza Cervi.

v.r.