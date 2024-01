Esplode una abitazione. Terrore, feriti ed evacuati. Donna salvata dalle macerie: "Come un altro terremoto"

Un boato in piena notte ha svegliato di soprassalto i residenti della popolosa frazione di Rovereto di Novi. Erano le 4,10 circa quando il garage di una villetta, al civico 16 in via Mirco Marri, è stato spazzato via da una violenta esplosione, seguita da un incendio. Delle due auto parcheggiate nella rimessa — una Renault Zoe elettrica e una Golf a metano — sono rimaste solo le carcasse metalliche. Tutt’intorno macerie e detriti ’sparati’ come proiettili. L’annessa abitazione è stata sventrata dall’esplosione e i solai del primo piano sono affondati al pianterreno. La famiglia residente — madre, padre, due figli e la nonna — sono salvi per miracolo: l’anziana è stata estratta dalle macerie in buone condizioni nonostante lo choc. "La casa risalente agli anni Sessanta aveva resistito al terremoto del 2012 ma questa è stata una bomba. Io, mia moglie e i miei figli siamo usciti dalla finestra del primo piano. Per fortuna mia figlia non era a casa, altrimenti avrebbe dormito proprio vicino al garage esploso" spiega il proprietario Alessandro Giovanardi che precisa come la vettura elettrica non fosse in carica. Una fuga di gas (l’origine al momento è sconosciuta) avrebbe dunque dato origine alla deflagrazione. Le ipotesi sono diverse: forse la perdita è partita dal tubo collegato alla strada (per questo ieri si è scavato sotto l’asfalto in cerca di possibili rotture), forse dall’impianto domestico o, ancora, dall’auto alimentata a gas, parcheggiata in garage. La violenta deflagrazione ha prodotto un travolgente spostamento d’aria che ha investito con rottami, tegole e grondaie, nel raggio d’oltre cinquanta metri, varie abitazioni limitrofe, subito evacuate. Sul posto, insieme ai sanitari del 118 con più ambulanze e automedica, sono confluite squadre dei vigili del fuoco da Carpi, San Felice, Modena, ma anche dalle limitrofe Reggio Emilia, Parma e Bologna con il nucleo cinofilo. Tre cani specializzati nei soccorsi su calamità e il team Usar hanno a lungo verificato che nessuno fosse intrappolato sotto le macerie. Sul posto, dopo qualche minuto, sono arrivati i carabinieri di Novi guidati dal comandante della stazione che hanno presidiato la zona. Nove le persone coinvolte direttamente: i residenti della palazzina collassata e altri dalle case intorno, tra cui una ultranovantenne (95 anni), per principi di intossicazione, lievi contusioni o in stato di choc. Tutti portati negli ospedali di Carpi e Mirandola e dimessi in serata. L’onda d’urto ha investito e danneggiato anche abitazioni e locali pubblici prospicenti la parallela via principale della frazione, la Strada Provinciale 11 denominata via Chiesa Sud. Sono volati pezzi di muro, tegole, recinzioni. Colpita anche la Cgil con vetrate divelte e il locale di bevande Snakka Service e, seppur lievemente, danneggiata la porta d’ingresso della Coop. L’esplosione ha mandato in frantumi numerose finestre, vetrate e tapparelle di due condomini limitrofi. Nella Pizzeria Gusto, distante 50 metri, il movimento d’aria ha spalancato la porta posteriore del locale cucina innescando l’allarme antintrusione. "Alle 4 un boato — spiega il vicino Tommaso Bertolla — siamo subito fuggiti in giardino avvisando i soccorsi. Sembrava un altro sisma".