Esplorazione della Natura, la personale di Ersilia Sarrecchia alla Galleria Ranarossa 3.0

È dedicata alla contemplazione della natura ‘Selvatica, ora che posso fermarmi a guardare’: la personale di Ersilia Sarrecchia in corso alla galleria Ranarossa 3.0, in via Montevecchio. L’esposizione riassume un percorso intimo e artistico, affrontato dalla pittrice nell’ultimo periodo, che l’ha portata a cercare un contatto diretto e primordiale con la natura, descritta nelle opere, varie per i linguaggi espressivi utilizzati, priva della presenza umana. L’autrice ha realizzato un art book, che sarà presentato domani, dalle 18 alle 22 nella stessa galleria, in cui sono raccolti immagini delle opere, poesie e testi di otto donne: Francesca Baboni, Stefania Battisti, Cristina Boschini, Giulia D’Elia, Eugenia Gazzoletti, Eleonora Giordano, Giovanna Lacedra e Laura Solieri.