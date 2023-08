Tremenda esplosione in carrozzeria, partita da un forno: due feriti gravi a Modena

Modena, 23 agosto 2023 – Tremenda esplosione questa mattina verso le 10 all’interno dell'azienda Carrozzeria San Lazzaro in Strada Curtatona, zona Fossalta.

In base ai primi accertamenti l’esplosione sarebbe partita da un forno. Due i feriti gravi, di cui uno sarebbe in condizioni disperate. Altri operai hanno avvertito sintomi da intossicazione.

Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Immediato l’intervento dei pompieri con diversi mezzi e autoscala. I vigili del fuoco sono riusciti subito a porre in sicurezza la zona, ma anche la struttura ha riportato seri danni. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della volante che i carabinieri.

Ora gli accertamenti per far luce sul terribile infortunio sono in corso. I feriti sono stati trasportati a Baggiovara e al centro grandi ustionati di Parma.