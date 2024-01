Esplosione in casa. Una 24enne si salva. E il giorno dopo partorisce

NOVI (MODENA)

Anche tra la macerie, la vita riesce a far filtrare la sua "luce". Martedì sera, al Policlinico di Modena, è nata Adele. La piccola era ancora in grembo di mamma Daniela quando un’esplosione, nella frazione di Rovereto, ha fatto volare la finestra della camera sul letto in cui la donna stava dormendo. Verso le 4,10, dal garage di una villetta – in seguito a uno scoppio – si sono sprigionate le fiamme. Nove le persone coinvolte, tra cui una 95enne. Fra le case pesantemente danneggiate quella di Gheorghe Danalachi, 25 anni, e Daniela Gavrilovici, 24, coppia d’origine moldava. La donna, incinta al nono mese, doveva partorire il giorno dopo. "Dormivo nella camera al primo piano di fronte alla palazzina esplosa – racconta – quando la finestra, strappata dal violento spostamento d’aria, è volata sopra il mio letto. Per miracolo, le sponde del lettino predisposto per accogliere Adele l’hanno stoppata, evitando che mi colpisse. Siamo corsi in strada con l’altro bambino di 4 anni, pensando a un terremoto. La casa ora è piena di crepe, le porte e le finestre sono state spazzate via dall’onda d’urto. Ci ritroviamo senza abitazione, comprata con tanti sacrifici. E siamo in grande difficoltà: nessuno qui affitta a famiglie con due bimbi e servono i tanti soldi per la caparra e i nuovi arredi. Abbiamo abitato la nostra casa per meno di anno". Adele "è il nostro miracolo: è nata martedì alle 21. Sta bene e pesa 3 chili e 900 grammi – riferisce – ma domani verrò dimessa senza sapere dove andare e come riparare la nostra casa".

Flavio Viani