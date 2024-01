Forte esplosione oggi Modena, casa crollata e altre danneggiate: intossicati ed evacuati. Il sindaco: “Un boato tremendo”

Novi (Modena), 22 gennaio 2024 – Un boato ha svegliato questa mattina i residenti di Rovereto di Novi, nella Bassa modenese: una casa è esplosa (video), forse a causa di una fuga di gas o per lo scoppio di un’auto a gpl partito dal garage dell’abitazione. Nell'onda d'urto varie altre intorno sono state danneggiate. Ci sono otto intossicati e feriti lievi ma nessuna vittima.

Un boato a Rovereto di Novi, nella Bassa Modenese: esplode una casa

Alcuni residenti sono stati evacuati, il comune ha messo a disposizione degli sfollati la sala Zuccoli, che è riscaldata. Sul posto squadre dei vigili del fuoco da Carpi, Modena, San Felice, Mirandola, Bologna e l'unità cinofila. Nell’esplosione sono andate distrutte alcune auto.

Otto gli intossicati dicevamo: 5 portati in ospedale a Mirandola e tre a Carpi. Sei le persone portate in salvo, una ricoverata per controlli.

Il sindaco di Novi: “Il paese si è svegliato con un boato tremendo”

Il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, è andato sul posto per monitorare la situazione di persona e fare il punto sugli aiuti. “Questa mattina alle 4,20 il paese si è svegliato con uno scoppio all’interno del garage dell’abitazione che è poi crollata – ha spiegato –. La buona notizia è che la famiglia sta bene, sono in corso accertamenti per una persona del nucleo, ma niente di preoccupante. Stiamo verificando quante persone necessitano di un aiuto per questa notte. Insieme alla Protezione civile decideremo se attivare una sala della comunità oppure prevedere alloggi alternativi”.