Esposto in procura di Giovanardi "Effusioni tra Fedez e Rosa Chemical un’offesa agli italiani: fare giustizia"

di Valentina Reggiani

"Gli italiani sono indignati per quella sceneggiata in un luogo pubblico e durante un’importante diretta televisiva come Sanremo: i responsabili vanno puniti". Sicuramente è diventato il bacio più chiacchierato dell’anno. Un gesto di affetto tra due amici ’non organizzato’, sostengono i diretti interessati, ma le polemiche, comunque, sono cadute a pioggia sul festival.

Parliamo ovviamente delle effusioni ’coronate’ da un bacio tra gli artisti Rosa Chemical e Fedez, a seguito delle quali in tanti hanno gridato allo scandalo mentre tanti altri hanno semplicemente sorriso. Il gesto tra l’altro non rappresenterebbe una novità: è emerso infatti come quello sul palco dell’Ariston non sarebbe stato il primo tra i due amici in pubblico. Ma c’è chi ritiene quegli atteggiamenti espliciti "un’offesa agli italiani". Infatti secondo l’ex ministro modenese Carlo Giovanardi, quanto accaduto a Sandremo "non è accettabile" tanto che è stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico. All’interno dell’esposto si farebbe presente come il comportamento dei due protagonisti risulti "di una gravità inaudita, avendo i cantanti ‘mimato un rapporto sessuale in diretta televisiva". Quindi, anche a seguito delle oltre 37mila firme raccolte nell’ambito di una petizione popolare promossa da Pro Vita & Famiglia ora è stato presentato il citato esposto da parte dell’avvocato modenese Luca Ghelfi per i reati di atti e oggetti osceni e atti osceni in luogo pubblico.

A firmare l’esposto anche la già citata Onlus, Carlo Giovanardi, ex ministro con delega alla Famiglia e l’ avvocato Valerio Cianciulli, padre di due minorenni. "Milioni di italiani si sono giustamente indignati per questa incredibile sceneggiata in un luogo pubblico – tuona Giovanardi nel confermare l’esistenza dell’esposto – rimbalzata ovunque dalla tv di Stato, che si mantiene proprio con il canone che i cittadini sono obbligati a pagare. Le norme che puniscono gli atti osceni in luogo pubblico sono ancora pienamente in vigore se c’è la segnalazione dalla parte che si sente offesa, come in questo caso. Tale norma pertanto deve essere rispettata – conclude Giovanardi – e deve essere punito chi la viola, sino a quando il Parlamento non decida di abrogarla".