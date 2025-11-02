Espropri già in corso: "La casa non è più nostra. Ristori bassi e tante spese"

"Quei terreni me li lasciano in gestione, ma ormai non sono più miei". Hanno partecipato al sit-in di Marzaglia anche alcuni proprietari di case e fondi che saranno ’mangiati’ dalla eventuale Bretella. La Campogalliano-Sassuolo è ancora incerta, ma gli espropri sono partiti. A Giuseppe Cau per esempio hanno tolto un pezzo di giardino, 12 metri quadri in via Secchia, territorio tra Sassuolo e Magreta, all’altezza della Mineraria di Boca. "Me lo hanno valutato 10 euro al metro quadro, ma non calcolano la svalutazione della mia casa che si deprezza per la vicinanza e l’impatto della Bretella. In più mi trovo nel giardino rimasto un cantiere a tre metri dalla camera da letto".

Più drastica la situazione della moglie Licia Beltrami, che ha una casa, sempre in via Secchia, nella quale ci vive la figlia. "La proprietà non è più nostra, se passa la Bretella sarà abbattuta e per gentile concessione ci hanno detto che possiamo ancora abitarla, fino a quando? "Non lo sappiamo, nessuno ce lo sa dire. In ogni caso ci hanno detto che non è più nostra". E questo vuol dire non poter pensare a investimenti per il futuro: "Sono 20 anni che viviamo nell’incertezza di sistemare o aggiustare le cose che si rompono e la valutazione dell’ esproprio non è certo quella che si potrebbe realizzare se volessimo pensare di venderla. Ma noi non vogliamo venderla, noi vogliamo la nostra casa".

La quantificazione economica proposta prevede che vengano, mediamente, corrisposti intorno ai mille euro per metro quadro per gli immobili "quando, abbiamo fatto fare la perizia a spese nostre nel 2020, il valore era di 1800 euro. In questa zona se si vuole costruire da zero, il nuovo di un’abitazione può arrivare a costare anche 2.200 euro al metro quadro, per non parlare dei prezzi di mercato per acquisti di una casa a partire dai 3mila, 3mila e 500". Di fianco subirà la stessa sorte la casa dove è nato e ha vissuto Ermanno Gorrieri.

È dal 2005, da quando è uscito il progetto definitivo, che Giuseppe e Licia sono alle prese con tecnici e richieste di perizie: "Tutto a spese nostre. E adesso che i costi sono lievitati ovviamente anche i valori delle abitazioni sono aumentati negli ultimi anni anche del 30 per cento. Senza contare che se il cantiere aprirà dovremo pagare una casa in affitto nell’attesa di trovare una nuova casa. Che futuro stiamo lasciando ai nostri figli? Siamo preoccupati per il dannoso impatto ambientale che subisce la nostra zona e Magreta, con i rischi per la deforestazione vicino al fiume, la cementificazione e la qualità dell’aria".

Anche Davide Lugari racconta la sua esperienza: il terreno dove lavorano assieme al collega sarà espropriato. "Non sappiamo ancora quanto vogliono monetizzare. Ma al di là dei soldi, se perdiamo il terreno dove lo andiamo a trovare? Qui in zona non ce ne sono altri. Se hai del bestiame ci vogliono terreni molto estesi, altrimenti devi chiudere, e cosa diamo da mangiare alle nostre famiglie? Il problema non è solo il piccolo danno economico, ma il futuro:

Gianpaolo Annese