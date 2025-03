Esselunga, parcheggio riservato ai clienti

Ancora sotto la lente i parcheggi dei supermercati di Modena, dopo la polemica sollevata da Federconsumatori in merito alla surreale vicenda che ha visto protagonista quello di Aldi in via Montalcini.

Ora è ufficiale: a partire da giovedì 6 marzo, l’accesso al parcheggio del punto vendita Esselunga di Modena Canaletto sarà regolamentato da un nuovo sistema di sbarre automatiche con rilascio di un ticket d’ingresso. La misura mira a ottimizzare la gestione degli spazi e garantire una migliore fruibilità del parcheggio per i clienti del supermercato. I clienti potranno, infatti, usufruire della sosta gratuita per un massimo di 120 minuti, a condizione che effettuino acquisti all’interno del supermercato e mostrino il tagliando alle casse prima di uscire.

Per chi invece si reca al punto vendita solo per ritirare un ordine custodito al Locker sarà possibile sostare gratuitamente per un massimo di 20 minuti senza necessità di convalida del ticket. Cosa succede dopo i 120 minuti? Nel caso in cui la sosta superi il limite delle due ore, verranno applicate le tariffe consultabili sui cartelli presenti nell’area parcheggio e il pagamento del biglietto potrà essere effettuato direttamente all’Assistenza Clienti del punto vendita. Con questa iniziativa, Esselunga punta a garantire un utilizzo più efficiente dei posti auto, riservandoli ai reali clienti del supermercato e riducendo eventuali occupazioni prolungate.