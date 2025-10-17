Essenza di Argentina. La voce di Veloz

"Essenze di Argentina" è il concerto che il baritono Fabian Veloz terrà domani alle 17 al Piccolo teatro Alberione di via III Febbraio 8, per inaugurare la stagione autunnale del Salotto culturale Modena, l’associazione fondata da Simonetta Aggazzotti e Sabrina Gasparini. Da venerdì 24 ottobre, Fabian Veloz sarà protagonista del "Nabucco" di Giuseppe Verdi che aprirà la stagione lirica del teatro Comunale Pavarotti Freni: grazie a Giuliana Panza, con cui si sta perfezionando, ha voluto regalare alla città di Modena un recital prezioso dedicato alla sua terrà d’origine. Sarà quindi un’occasione unica per immergersi nell’eleganza e l’intensità della musica da camera argentina, un repertorio ricco di colori e profondità espressive: ad accompagnare al pianoforte Fabian Veloz sarà il maestro Juan Pablo Scafidi al pianoforte".

Nato in Argentina, Veloz si è formato all’Istituto superiore d’arte del teatro Colon di Buenos Aires. Premiato come miglior cantante argentino nel 2013, si è affermato come una delle figure di spicco della sua generazione. Al nostro teatro Comunale lo abbiamo ascoltato in varie produzioni: la scorsa primavera è stato Alfio in "Cavalleria rusticana" di Mascagni e Tonio nei "Pagliacci" di Leoncavallo.

s. m.