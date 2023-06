Estate a San Cesario: laboratori, letture e film a Villa Boschetti

Torna Estate a San Gér, il cartellone di iniziative dell’estate sancesarese. Primo appuntamento giovedì 15 giugno alle 21 nella corte di Villa Boschetti con la proiezione del film d’animazione ’Il Re Leone’.

La seconda rassegna in partenza è Parchi…Amo!, quattro serate tra letture, esplorazioni del cosmo e laboratori che animeranno il parco di via del Volontariato di Sant’Anna e il Parco e Corte di Villa Boschetti a San Cesario. Questi appuntamenti inizieranno martedì 20 giugno al Parco di via del Volontariato di Sant’Anna. L’assessora alla cultura, Sofia Biondi, commenta: "Ringrazio i volontari, le associazioni e i commercianti che parteciperanno alle serate, rendendole ancora più speciali. Aspettiamo bambini, ragazzi e le famiglie per guardare i film nella corte della Villa, ascoltare racconti nel parco, ammirare le stelle e dipingere".