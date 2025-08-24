Estate al Castello di Spezzano: "C’è stato un boom di spettatori"

Con agosto che volge al termine, è tempo di bilanci per la stagione estiva del Castello di Spezzano, che ha chiuso ‘col botto’ gremendo la corte di pubblico con il tradizionale concerto di Ferragosto, quest’anno dedicato ai Chicago. Sono state oltre 2.500 le persone che, tra cinema e serate musicali, hanno scelto di trascorrere qualche ora nel fresco della corte del Castello, approfittando degli eventi di qualità organizzati dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con diverse associazioni culturali, tra cui Quelli del ’29, e con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del bando ‘Mi Metto all’Opera 2025’.

L’ormai consolidata rassegna ‘Note di notte’ ha visto nelle sei serate dedicate a musica e spettacolo, la presenza di 1.451 spettatori, mentre la terza stagione di ‘Cinema sotto le stelle’ ha registrato la presenza di 1.081 persone. Apprezzata anche la presenza del servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

"Siamo molto soddisfatti del successo degli eventi estivi nella Corte del Castello di Spezzano, ancora una volta valorizzato attraverso una programmazione culturale ampia e di qualità. Una simile partecipazione– afferma l’assessore alla Cultura Marilisa Ruini (nella foto) - dimostra l’apprezzamento per una programmazione ricca e diversificata. Riscontri così positivi – conclude Ruini - confermano inoltre l’importanza di investire in proposte culturali estive che arricchiscono le occasioni di incontro e gli spazi di socialità".