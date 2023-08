’Estate Bene’ tra jazz e musica irlandese

Riprenderanno domenica le iniziative di Estate Bene, la rassegna di appuntamenti estivi organizzati dal Comune di Castelnuovo in collaborazione con le associazioni del territorio. Alle 21, al parco archeologico della Terramara di Montale, si esibirà il "The piper’s night – Birkin tree trio". Si tratta di un concerto di musica irlandese che fa parte della rassegna Arteinscena. Ad esibirsi saranno Fabio Rinaudo (cornamuse, Irish Uilleann Pipes), Laura Torterolo (voce e chitarra), Luca Rapazzini (violino). Lunedì alle 21, in via Roma a Castelnuovo, altro concerto per la rassegna Jazz in Piazza, con Luca Savoldelli (sax e voce), Samuele Lauro (tromba, coro), Marika Vitale (trombone, coro), Samuele Sugliano (chitarra elettrica, coro), Paolo Augenti (chitarra elettrica), Fabio Angeli (basso elettrico), Matteo Stefani (Batteria). Questo appuntamento è a cura dell’associazione Il Flauto Magico.

m.ped.