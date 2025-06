Estate blindata, il piano: street tutor e più agenti a piedi. Parchi sorvegliati speciali

Modena, 20 giugno 2025 – Ascolto, presenza, azione. Sono le tre direttrici per garantire ai cittadini il "diritto alla sicurezza". Lo ha sottolineato a più riprese l’assessora Alessandra Camporota che ieri, a dieci mesi esatti dall’inizio del suo mandato, ha ’mappato’ le attività svolte sin qui per la sicurezza urbana integrata. Macrotema complesso – "che non abbiamo come giunta mai sottovalutato, a partire dai fenomeni di aggressività giovanile dei mesi scorsi" – per il quale "non esiste la bacchetta magica" e che necessita dello sforzo e della collaborazione di tutti. Per questo l’assessora – che non a caso ha anche la delega alla coesione sociale – è stata impegnata in "oltre 140 incontri con cittadini, comitati, operatori economici, associazioni, volontari, forze dell’ordine e istituzioni". La sfida è consentire ai modenesi di "vivere la città", ovviamente in sicurezza, frequentando i luoghi del divertimento, ma anche scuole e negozi. Il centro come le periferie. Grazie alle maggiori risorse messe a disposizione dal Bilancio 2025, si punta a dare risposte sempre più concrete – ma che spesso non possono essere immediate – ai "bisogni e alle urgenze" segnalati dai cittadini. Con la consapevolezza – ammette Camporota – che "ogni episodio criminale porta nuovo allarme. Non parlo di percezione ma di paura. Sono stati effettuati a questo proposito molti Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicati alle zone critiche consolidando l’idea che gli interventi vadano coordinati, moltiplicando presenze e competenze. E di questo ringrazio il prefetto".

L’estate, stagione per eccellenza della movida, sarà il banco di prova per la Polizia locale con intensificazione dei controlli e stazionamenti prolungati nei luoghi ’caldi’ (parco XXII Aprile, Giardini Ducali, stazione e Novi Sad), e in quelli simbolo d’aggregazione, come piazze e parchi che saranno anche animati da varie iniziative per allontanare degrado e criminalità. Tra le priorità la lotta all’abuso di alcol, cui si lega anche la chiusura – da oggi – degli esercizi di vicinato (dalle ore 20 alle 6) in centro e alcune vie limitrofe.

Mentre nelle aree verdi, dove spaccio e consumo di stupefacenti sono una evidente piaga, saranno effettuati ripetuti passaggi degli agenti con l’ufficio mobile e l’unità cinofila. "L’obiettivo è garantire una presenza costante e in generale rassicurante alla cittadinanza" spiega il comandante Alberto Sola.

Come già annunciato, la prima novità sostanziale del piano d’azione estivo riguarderà il cosiddetto chiosco di piazza Matteotti che evolverà in un presidio dinamico con agenti che tutti i giorni, mattina e pomeriggio, pattuglieranno a piedi la zona Unesco, nei dintorni di Duomo e Ghirlandina (dove si concentrano anche i turisti) e, dalle 19 alle 22, vigileranno in area Pomposa, via Taglio, nelle piazze Mazzini e Matteotti. "Vogliamo essere a contatto diretto con la gente" ribadisce Sola.

Agli agenti si affiancheranno gli Street tutor "che hanno dato ottimi risultati", il cui servizio continuerà fino a tutto il mese di agosto, non solo in zona Gallucci e parco Pertini, ma sarà esteso anche alla Pomposa e Novi Sad. Il Novi Sad merita sicuramente un focus a parte. "È un’area bella ma complicata, su cui da sempre c’è un’attenzione particolare – sottolinea Camporota –. Anche la nuova ruota panoramica (criticata da alcuni, ndr) diventa un presidio di sicurezza, lo dimostrano esperimenti in altri luoghi della regione, come la Romagna. Ovviamente non significa far sparire la criminalità, ma il primo presidio è l’animazione dei luoghi. Proprio per questo, con l’assessore Ferraresi abbiamo condiviso un bando per garantire iniziative nei quartieri. Il sistema sicurezza si costruisce insieme". "Fin da subito – ribadisce Camporota – la mia idea è stata quella di ascoltare il territorio, approfondirne le problematiche.

Modena è tra le città con il maggior numeri di strumenti di videosorveglianza (502) ma, proprio sulla base delle segnalazioni dei residenti, siamo riusciti a implementarla a Modena Est e alla Sacca (216mila euro di investimento)". Ha poi lodato il Controllo di Vicinato, cittadini "che si prendono a cuore un pezzo di città dove vivono". E ha ribadito la disponibilità a confrontarsi. Apprezzato quindi il questionario promosso da Siulp e Confcommercio. "La fiducia dei cittadini è la nostra priorità".